Власти Кубани поздравили православных жителей с Вербным воскресеньем

Сегодня, 5 апреля, православные жители России праздную Вербное воскресенье. Верующие в храмах освящают ветки вербы, символизирующие пальмовые ветки, которыми, согласно писанию, встречали Христа жители Иерусалима.
С двунадесятым праздником кубанцев и гостей региона поздравили власти Краснодарского края.
Пусть этот день принесет вам и вашим близким Божью благодать и помощь во всех добрых начинаниях.
По словам главы Краснодара Евгения Наумова, этот день символизирует торжество жизни, добра и милосердия. «И пусть вера помогает преодолевать любые трудности», — подчеркнул он.
Глава Сочи Андрей Прошунин выразил надежду, что этот светлый праздник наполнит дома миром, а сердца — семейным уютом.
Вербное воскресенье, по традиции, праздную за неделю до Пасхи.