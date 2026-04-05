В Калининграде жителей улицы Пацаева ночью разбудил мощный столб огня в окне немецкого дома

По информации регионального МЧС, в доме на Пацаева горела четырёхкомнатная квартира, огонь частично перекинулся на перекрытия кровли. Площадь пожара составила 250 м², с ним боролись 25 человек и пять спецмашин. Пламя не успело распространиться дальше. Пострадавших нет, причину возгорания устанавливают.