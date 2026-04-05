В Волгоградской области провели предпаводковое обследование территорий

Предпаводковое обследование территорий прошло в Волгоградской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
В течение месяца специалисты областных комитетов природы, безопасности населения, а также МЧС России, Ростехнадзора и органов местного самоуправления обследовали более 30 бесхозных гидротехнических сооружений на территории 10 районов и одного муниципального округа. В ходе осмотра они не выявили объектов, неспособных справиться с пропуском паводковых вод. По итогам выездных проверок руководителям местных органов власти рекомендовали расчистить подъездные пути к гидротехническим сооружениям и вести регулярные наблюдения за состоянием водных объектов.
Кроме того, была достигнута договоренность с администрацией Октябрьского района о принятии в собственность трех бесхозных сооружений. Еще один объект будет принят на баланс региона, а две дамбы были ликвидированы. Теперь общее количество бесхозных объектов в регионе сократится до 24. Всего в Волгоградской области насчитывается 320 гидротехнических сооружений.
