За сутки 4 апреля на Дону потушили девять техногенных пожаров

За субботу, 4 апреля, спасатели ГУ МЧС России по Ростовской области ликвидировали девять техногенных пожаров, три возгорания и четыре дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
К работе привлекались 148 человек и 37 единиц техники.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массированных ударов беспилотников ВСУ по нескольким российским регионам. Напомним, наиболее тяжёлые последствия зафиксированы в Таганроге. В ночь на 4 апреля после налёта БПЛА один человек погиб, ещё четверо пострадали. Состояние троих из них врачи оценивают как тяжёлое.
