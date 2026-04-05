На перекрестке улиц Нижегородской и Гоголя сменится главная дорога

Схему движения изменят на перекрестке улиц Нижегородской и Гоголя в Нижнем Новгороде. Уже с 7 апреля приоритет будет у транспорта, следующего по улице Гоголя прямо, а водителям на Нижегородской придется уступать дорогу. Об этом сообщили в городской администрации.
Работы по замене дорожных знаков начнутся в этот же день с 12:00. Как пояснили в мэрии, такая схема уже действовала на этом участке ранее — до 13 октября 2025 года. Временные изменения вводили из-за увеличившегося потока машин по улице Нижегородской во время ремонта соседних дорог.
Автомобилистов просят быть внимательными и заранее учитывать новую организацию движения при проезде перекрестка.