На перекрестке улиц Нижегородской и Гоголя сменится главная дорога

Изменения вступят в силу 7 апреля после установки новых знаков.

Источник: Комсомольская правда

Схему движения изменят на перекрестке улиц Нижегородской и Гоголя в Нижнем Новгороде. Уже с 7 апреля приоритет будет у транспорта, следующего по улице Гоголя прямо, а водителям на Нижегородской придется уступать дорогу. Об этом сообщили в городской администрации.

Работы по замене дорожных знаков начнутся в этот же день с 12:00. Как пояснили в мэрии, такая схема уже действовала на этом участке ранее — до 13 октября 2025 года. Временные изменения вводили из-за увеличившегося потока машин по улице Нижегородской во время ремонта соседних дорог.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее учитывать новую организацию движения при проезде перекрестка.