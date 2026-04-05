Вербное воскресенье празднуется православными христианами 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, православные христиане отмечают один из двунадесятых праздников христианской церкви — Вход Господень в Иерусалим. В народе часто используется другое название — Вербное воскресенье. Это первый день Страстной недели, когда верующие вспоминают торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим.
Символом праздника в России считаются веточки вербы — это растение распускает почки одним из первых весной. Традиции Вербного воскресенья — это посещение храмов и молитвы о спасении души, а веточки вербы необходимо окропить святой водой и впоследствии хранить в доме.
Для тех, кто соблюдает пост, в этот день делаются определенные послабления: к выпечке, крупам, овощам и фруктам можно добавить рыбу, морепродукты и красное вино. Однако на столе не должно быть мясных и молочных блюд.
В Вербное воскресенье не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, но повседневные дела разрешены. Не приветствуются шумные гуляния и сквернословие.
По погоде в Вербное воскресенье на Руси делали прогнозы на лето. Если сегодня солнечно и тепло — это к большому урожаю.