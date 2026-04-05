Только в трех районах Беларуси можно посещать леса без ограничений

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Запреты на посещение лесных массивов действуют в четырех областях Беларуси — в Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской, следует из данных интерактивной карты на сайте министерства лесного хозяйства.

Источник: Sputnik.by

По состоянию на 5 апреля, ограничения и запреты на посещение лесов введены практически на всей территории страны — за исключением трех районов в Гродненской области. «Зелеными» остаются Свислочский, Берестовицкий и Волковысский районы.

В Минской области под полным запретом леса в Березинском, Борисовском, Воложинском, Дзержинском, Крупском, Логойском, Минском, Пуховичском, Смолевичком и Червеском районах.

В Гомельской области — не менее сложная пожароопасная ситуация в лесах, где полный запрет в введен в 14 районах, и в 7 районах введено ограничение на посещение лесов.

В самой северной области — Витебской — полные запреты на посещение лесов действуют в 10 районах, среди которых Бешенковичский, Витебский, Лепельский, Лиозненский, Сенненский, Ушачский и другие.

В Брестской области нет полных запретов на посещение лесов, есть только ограничения — все 16 районов окрашены в желтый цвет.

Ограничение на посещение лесов вводится при 3-м классе пожарной опасности. Полный запрет посещать леса устанавливается при 4-м и 5-м классах опасности.

В период ограничений в лесах запрещено разжигать костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Нарушителям грозит штраф до 12 базовых величин (540 рублей).