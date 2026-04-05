Власти Минска сказали, сколько общественного транспорта закупят в 2026

В Минск в 2026 году ожидается поставка 35 автобусов, 129 троллейбусов с автономным ходом и 15 современных вагонов метро, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на зампредседателя комитета экономики Мингорисполкома Ольгу Леошко.
Городские власти активно развивают электротранспорт, доля которого, с учетом метрополитена, уже составляет 58%.
Кстати, возможность оплатить проезд во всех автобусах, троллейбусах и трамваях Минска банковской картой появится до 1 сентября (здесь все подробности).
А еще в Беларуси второй раз за неделю подорожал бензин — в сумме на семь копеек.
Мы писали, что белорусский врач назвала главную причину инсульта в возрасте до 50 лет.