Идеальный состав пасхального кулича назвали нижегородцам

Нутрициологи рассказали об идеальном составе пасхального кулича. Об этом пишет главред издания МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Для кулича лучше выбрать пшеничную муку высшего сорта с высоким содержанием белка (от 12 г). При этом для снижения гликемической нагрузки лучше смешать ее с мукой спельты или добавить 10−15% цельнозерновой муки.
При приготовлении кулича следует также использовать только натуральное сливочное масло (82,5%). От маргарина и трансжиров лучше отказаться, поскольку они тяжело усваиваются и дают лишнюю нагрузку на печень. Также лучше всего минимизировать количество сахара: отдать предпочтение нерафинированному тростниковому или натуральному экстракту стевии.
В качестве наполнителей нутрициологи советуют брать темный изюм, сушеную клюкву или курагу. Кулич можно «разбавить» и миндалем, фундуком, грецким орехом, натуральным шафраном, цедрой лимона или апельсина.
«Идеальный состав глазури для куличей: яичный белок, сахарная пудра, натуральная ваниль, немного лимонного сока ли щепотка соли», — говорится в сообщении.
А вот от глазури с пальмовым маслом, маргарином, кондитерским жиром и синтетическими красителями с консервантами и стабилизаторами лучше отказаться.
Напомним, после традиционного Пасхального крестного хода нижегородцев угостят 250-килограммовым куличом.