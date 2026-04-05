В Биробиджане суд отправил в СИЗО мужчину за убийство нового мужа бывшей жены

В Биробиджане судом заключен под стражу 53-летний местный житель.

Источник: Комсомольская правда

В Биробиджане судом заключен под стражу 53-летний местный житель, ставший фигурантом уголовного дела об убийстве, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Мужчине предъявлено обвинение в расправе над сожителем своей бывшей супруги. Подробнее о деталях происшествия сообщает «Комсомольская правда — Хабаровск».

Следствие полагает, что в октябре 2025 года обвиняемый встретился с потерпевшим для выяснения отношений. Словесный конфликт из-за ревности закончился поножовщиной прямо в салоне автомобиля фигуранта. После нанесения смертельных ранений в область грудной клетки, мужчина решил избавиться от тела. Он перевез погибшего в лесополосу в черте города и закопал его, надеясь избежать ответственности. Однако преступление было раскрыто, а подозреваемый задержан. Сейчас по делу проводятся необходимые экспертизы и допросы для установления полной картины произошедшего.

