В Биробиджане суд отправил в СИЗО мужчину за убийство нового мужа бывшей жены

Следствие полагает, что в октябре 2025 года обвиняемый встретился с потерпевшим для выяснения отношений. Словесный конфликт из-за ревности закончился поножовщиной прямо в салоне автомобиля фигуранта. После нанесения смертельных ранений в область грудной клетки, мужчина решил избавиться от тела. Он перевез погибшего в лесополосу в черте города и закопал его, надеясь избежать ответственности. Однако преступление было раскрыто, а подозреваемый задержан. Сейчас по делу проводятся необходимые экспертизы и допросы для установления полной картины произошедшего.