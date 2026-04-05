Свыше 400 приусадебных участков и 11 мостов затоплены в Нижегородской области

В Нижегородской области оказались затоплены 402 приусадебных территории. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Речь идёт об участках в Арзамасском, Кулебакском, Саровском, Выксунском городских округах, а также в Уренском, Богородском, Большеболдинском, Шатковском муниципальных округах.
Кроме того, на контроле спасателей затопленные 11 низководных мостов в Кстовском районе Нижнего Новгорода, Борском и Арзамасском городских округах, Навашинском, Семеновском, Гагинском и Починковском муниципальном округах.
Большая вода накрыла два участка автодорог в муниципальных округах Навашинский и Уренский, размыло два участка дорог в городском округе город Кулебаки.
Всего на контроле находятся 23 ситуации в 14-ти муниципальных образованиях.
«В результате паводка погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения в настоящее время не требуется», — отметили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что вода вплотную приблизилась к частным домам в посёлке Проволочное. Работы по откачке воды продолжаются. Напряжённая обстановка в Кулебакском округе, где большая вода размыла временный мост. Здесь организован временный пешеходный мост, работает лодочная переправа.