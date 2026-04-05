В Перми на улице Советской 1 мая закроют концертный зал и кафе Lemon Tree

Создатели проекта сообщили о закрытии в соцсетях.

В Перми стало меньше еще на одно кафе. Создатели кафе Lemon Tree сообщили о закрытии популярной у горожан кофейни на ул. Советской, 29 в районе Театра оперы и балета. Вместе с кафе прекратит работу и концертный зал.

Кафе Lemon Tree по новому адресу переехало в начале лета 2024 года из пространства «Дом» на ул. 25 Октября, 1. В это же время команда Lemon Tree открыла кафе на ул. ул. 25 Октября, 47.

«Мы делали все, что в наших силах, чтобы этого не произошло, но обстоятельства сложились по-другому. Мы работаем весь апрель — кафе и концертный зал, поэтому приходите в гости!», — сообщается в соцсетях проекта.

Проект Lemon Tree на ул. Советской, 29 прекратит работу с 1 мая.

С начала года в Перми также закрыли: кафе правильного питания «Пэпэ», кофейни «Мами» и Central Perk, «Китайскую столовую», рестораны «Сакартвело», «Дом Третьяковой» и «Терруар». При этом, часть известных в городе брендов общепита открывают новые точки, включая «Цех» и «Фрай».