В Перми на улице Советской 1 мая закроют концертный зал и кафе Lemon Tree

В Перми стало меньше еще на одно кафе. Создатели кафе Lemon Tree сообщили о закрытии популярной у горожан кофейни на ул. Советской, 29 в районе Театра оперы и балета. Вместе с кафе прекратит работу и концертный зал.
Кафе Lemon Tree по новому адресу переехало в начале лета 2024 года из пространства «Дом» на ул. 25 Октября, 1. В это же время команда Lemon Tree открыла кафе на ул. ул. 25 Октября, 47.
«Мы делали все, что в наших силах, чтобы этого не произошло, но обстоятельства сложились по-другому. Мы работаем весь апрель — кафе и концертный зал, поэтому приходите в гости!», — сообщается в соцсетях проекта.
Проект Lemon Tree на ул. Советской, 29 прекратит работу с 1 мая.
С начала года в Перми также закрыли: кафе правильного питания «Пэпэ», кофейни «Мами» и Central Perk, «Китайскую столовую», рестораны «Сакартвело», «Дом Третьяковой» и «Терруар». При этом, часть известных в городе брендов общепита открывают новые точки, включая «Цех» и «Фрай».