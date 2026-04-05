Как закрыть карту и не остаться должным банку: советы экспертов

Волгоградцам, которые планируют закрыть банковскую карту, стоит знать о подводных камнях этой процедуры. Одна из клиенток рассказала, как пыталась закрыть счет, но в итоге дважды платила долг, который возникал непонятно откуда.
Ситуация началась с малого: в офисе банка ей сказали, что есть задолженность 98 рублей за SMS-уведомления. Девушка сразу оплатила, сотрудник подтвердил: карта закрыта, счет закроется через 30 дней. Но месяц спустя счет все еще числился активным, а в личном кабинете появилась новая задолженность — 49 рублей. Сотрудник объяснил это «списанием от сторонней организации», но уточнить детали не смог.
Дзен-канал «Я работаю в банкомате» пишет: такое возможно из-за технического овердрафта. Это когда счет уходит в минус не из-за покупок клиента, а из-за задержек в обработке операций, конвертации валют или списания комиссий. По правилам платежной системы «Мир» операции могут обрабатываться до 45 дней, поэтому банк ждёт, прежде чем окончательно закрыть счет. Если в этот момент поступает платеж, а на балансе ноль — счет уходит в минус.
За технический овердрафт банк может начислять проценты — в некоторых случаях до 0,1% в день, что составляет 36,5% годовых. В истории клиентки изначальный долг в 98 рублей «дорос» до 49 рублей неустойки примерно за полтора года. Когда она внесла деньги, банк погасил основной долг, начислил неустойку и тут же списал ее… за счет нового технического овердрафта.
Главная проблема в том, что сотрудники отделений не всегда могут подробно объяснить клиенту, откуда взялась задолженность, и не проверяют, что счет действительно закрылся. Кроме того, банк не уведомил клиентку о появлении первой задолженности, хотя во многих учреждениях в таких случаях просто отключают услугу, а не загоняют комиссию в овердрафт. Как волгоградцам не попасть в похожую ситуацию?
Эксперты советуют:
-заранее отключить все платные услуги по карте;
-проверить и отменить подписки и автоплатежи;
-уточнить, возможны ли списания после даты закрытия;
-оставить небольшой положительный остаток на счёте и указать реквизиты, куда его перечислить;
-обязательно проверить через 30−45 дней,
-действительно ли счет закрыт.
Процедура закрытия карты кажется простой, но технические задержки и особенности расчетов часто оборачиваются неожиданными расходами для клиента. Волгоградцам стоит быть внимательнее и контролировать каждый этап — даже если сумма кажется незначительной.
