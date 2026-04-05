В Югре подготовили 250 проводников смыслов для работы с молодежью

Обучение прошли 250 участников программы «Проводники смыслов. Новый маршрут» в Ханты-Мансийском автономном округе. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном молодежном центре.
Участники изучали современные форматы работы с молодежью, развивали навыки публичных выступлений, учились выстраивать открытый диалог с аудиторией и рассказывать о сложных вещах простым и понятным языком. В течение года проводники смыслов будут работать с молодежью по всему региону в формате интерактивных лекций, диалоговых сессий и практических занятий. Они помогут школьникам и студентам увидеть перспективы и разобраться в существующих инструментах поддержки. Всего планируется провести более 1500 встреч.
«Проводники смыслов» — это программа Росмолодежи, направленная на формирование ценностных ориентиров у молодого поколения. Ее участники — наставники и лидеры, которые помогают подросткам и студентам находить возможности для самореализации и развиваться. В Югре интерес к программе высокий: на участие было подано около 380 заявок. Работа будет проходить в две волны: первая рассчитана на студентов колледжей и вузов, вторая — на школьников. Сегодня молодые люди получают много противоречивой информации из интернета, поэтому особенно важно, чтобы рядом были наставники, которым можно доверять", — подчеркнула первый заместитель директора департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Мария Орлова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.