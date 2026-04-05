В Югре подготовили 250 проводников смыслов для работы с молодежью

«Проводники смыслов» — это программа Росмолодежи, направленная на формирование ценностных ориентиров у молодого поколения. Ее участники — наставники и лидеры, которые помогают подросткам и студентам находить возможности для самореализации и развиваться. В Югре интерес к программе высокий: на участие было подано около 380 заявок. Работа будет проходить в две волны: первая рассчитана на студентов колледжей и вузов, вторая — на школьников. Сегодня молодые люди получают много противоречивой информации из интернета, поэтому особенно важно, чтобы рядом были наставники, которым можно доверять", — подчеркнула первый заместитель директора департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Мария Орлова.