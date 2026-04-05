В Новосибирской области досрочно начали ремонт дорог

Работы стартовали 26 марта благодаря раннему запуску асфальтобетонных заводов, что позволило восстановить более тысячи квадратных метров покрытия на наиболее загруженных участках, включая федеральные трассы и выездные магистрали.
Приоритет отдаётся участкам с интенсивным движением — трассам «Сибирь», «Иртыш», «Чуйский тракт», Северному обходу Новосибирска и дорогам к аэропорту Толмачёво, Колывани и Томску. Использование горячих смесей обеспечивает прочное сцепление с существующим полотном и предотвращает дальнейшее разрушение дорог в период весеннего паводка.
Специалисты дорожных служб ежедневно мониторят состояние дорог для оперативного выявления новых дефектов, что помогает снизить риск аварийных ситуаций и сохранить безопасность водителей до проведения планового капитального ремонта.