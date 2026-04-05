Фестиваль камерной музыки стартовал в Екатеринбурге

В уральской столице в 13-й раз проходит международный фестиваль камерной музыки «КамерFest». Одним из главных событий фестиваля станет концерт к 20-летнему юбилею Дома музыки Martin Palmeri. Misa Tango, который состоится вечером 8 апреля в Свердловской филармонии. На сцену выйдут хор «Доместик» имени В. А. Копанева и камерный оркестр B-A-C-H, чтобы исполнить «Месса-Танго» аргентинского композитора Мартина Пальмери.