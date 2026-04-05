Фестиваль камерной музыки стартовал в Екатеринбурге

Одним из главных событий фестиваля станет концерт к 20-летнему юбилею Дома музыки.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В уральской столице в 13-й раз проходит международный фестиваль камерной музыки «КамерFest». Одним из главных событий фестиваля станет концерт к 20-летнему юбилею Дома музыки Martin Palmeri. Misa Tango, который состоится вечером 8 апреля в Свердловской филармонии. На сцену выйдут хор «Доместик» имени В. А. Копанева и камерный оркестр B-A-C-H, чтобы исполнить «Месса-Танго» аргентинского композитора Мартина Пальмери.

Ряд концертов пройдет по 29 апреля в Доме музыки («Последний романтик», «Сказки старого контрабаса», «Голос хора», «Рояль и орган» и другие).

Посмотреть программу фестиваля камерной музыки можно в официальной группе Дома музыки в «ВК».