Солнце и +17, но только до обеда: прогноз погоды в Калининграде и области на 5 апреля

Во второй половине дня в регионе начнутся дожди и усилится ветер.

Источник: Клопс.ru

В воскресенье, 5 апреля, в регионе до обеда будет тепло и ясно, однако во второй половине дня обстановка начнёт портиться. Об этом пишут в телеграм-канале сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

К обеду в Калининграде и по области воздух прогреется до +15…+17 градусов, на побережье — до +12…+15. Ближе к середине дня небо начнёт затягивать.

По данным синоптиков, около 16:00−17:00 интенсивные дожди накроют Калининград, побережье и запад региона. До востока области осадки доберутся примерно к 18:00. Во второй половине дня и вечером усилится ветер. Порывы могут достигать 12−15 м/с.

С начала следующей недели погода начнёт меняться. Антициклон сместится к Скандинавии и северной Атлантике, а над Восточной Европой сформируется область пониженного давления. В Калининградской области может снова пойти снег.