В Башкирии стартовал конкурс трудовых династий

Конкурс «Трудовые династии Республики Башкортостан» начался по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения региона.
Состязание проводится в два этапа и включает три номинации: «За эффективную работу», «За преемственность поколений» и «Старейшая династия». Отборочный проходит по 18 направлениям деятельности, среди которых — агропромышленный комплекс, здравоохранение, образование, промышленность, культура, строительство, транспорт и другие ключевые отрасли. Отбор проводят республиканские исполнительные органы.
Участниками могут стать семьи из трех и более человек, хотя бы один представитель которых постоянно проживает и работает в Башкирии. Общий трудовой стаж династии в одной сфере должен составлять не менее 30 лет. Для участия необходимо подать заявку и пакет документов в соответствующее отраслевое министерство или ведомство. Финальный этап конкурса завершится до 10 августа. Победители и призеры будут определены среди лидеров отборочного этапа.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.