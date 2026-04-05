В Башкирии стартовал конкурс трудовых династий

Участниками могут стать семьи из трех и более человек, хотя бы один представитель которых постоянно проживает и работает в Башкирии. Общий трудовой стаж династии в одной сфере должен составлять не менее 30 лет. Для участия необходимо подать заявку и пакет документов в соответствующее отраслевое министерство или ведомство. Финальный этап конкурса завершится до 10 августа. Победители и призеры будут определены среди лидеров отборочного этапа.