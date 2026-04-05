Омских родителей просят внимательно следить за активностью детей в интернете

Профилактические меры безопасности, соблюдаемые жителями Омска в отношении своих детей, помогут избежать семье проблем с законом.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление СК России по Омской области опубликовало несколько правил и рекомендаций для родителей омских школьников. Применение на практике советов от омских следователей поможет омским семьям избежать проблем с законом.

«В эпоху цифровизации экстремистские и террористические организации активно используют интернет для вербовки молодежи. Несовершеннолетние, достигшие установленного законом возраста привлечения к уголовной ответственности, подлежат привлечению и могут быть осуждены за совершение преступлений указанной категории», — говорится в сообщении официального канала мессенджера МАХ «Следком Омск».

Там же следователи дают важные рекомендации омичам, имеющим детей школьного возраста. В частности, родителям настоятельно рекомендуется использовать программы для блокировки нежелательных сайтов, ограничивать время работы ребенка за компьютером, а также отслеживать историю посещенных страниц. При этом родителям необходимо проводить с ребенком профилактические беседы, интересоваться кругом его общения, постоянно следить за тем, что он читает и смотрит, а также учить его проверять информацию из интернета по другим источникам.