Омских родителей просят внимательно следить за активностью детей в интернете

Следственное управление СК России по Омской области опубликовало несколько правил и рекомендаций для родителей омских школьников. Применение на практике советов от омских следователей поможет омским семьям избежать проблем с законом.
«В эпоху цифровизации экстремистские и террористические организации активно используют интернет для вербовки молодежи. Несовершеннолетние, достигшие установленного законом возраста привлечения к уголовной ответственности, подлежат привлечению и могут быть осуждены за совершение преступлений указанной категории», — говорится в сообщении официального канала мессенджера МАХ «Следком Омск».
Там же следователи дают важные рекомендации омичам, имеющим детей школьного возраста. В частности, родителям настоятельно рекомендуется использовать программы для блокировки нежелательных сайтов, ограничивать время работы ребенка за компьютером, а также отслеживать историю посещенных страниц. При этом родителям необходимо проводить с ребенком профилактические беседы, интересоваться кругом его общения, постоянно следить за тем, что он читает и смотрит, а также учить его проверять информацию из интернета по другим источникам.