Суточные и правила оплаты жилья в командировках по Беларуси изменились с апреля

Размер суточных и схема возмещения по оплате жилья командированным изменилась в Беларуси.

В Беларуси с 4 апреля на один рубль увеличился размер суточных, сейчас это 13 рублей в день, если служебная командировка по Беларуси, сообщает БелТА со ссылкой на Минтруда.

Кроме того, возмещение расходов по найму жилья с 4 апреля производится только при наличии подтверждающих документов.

В Минтруда пояснили, что новые правила применяются и к тем командировкам, которые начались до 4 апреля, но продолжаются после этой даты.

Кроме того, областным исполкомам и Мингорисполкому нужно возмещать расходы по приезду к месту командирования и обратно своим председателям при их служебных командировках за границу по тарифам бизнес-класса, согласно порядку возмещения указанных расходов, установленных для должностных лиц, которые входят в состав правительства.