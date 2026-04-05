Сотни прихожан освятили вербы в храмах Новосибирска

Православные встретили Вербное воскресенье массовыми богослужениями.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 апреля 2026 года, в Новосибирске сотни верующих отправились в церкви, чтобы освятить ветви вербы. Этот день в православном календаре называют Входом Господним в Иерусалим, но в народе он больше известен как Вербное воскресенье.

Накануне во всех городских храмах прошли ночные службы. Особенно многолюдно было утром — люди приносили с собой пушистые ветки, которые после молитвы окропляют святой водой. По традиции, именно верба стала главным символом торжества, заменив пальмовые ветви, которые использовали в древности.

Для верующих этот праздник знаменует собой переход к самому строгому периоду — Страстной седмице, когда вспоминают последние дни перед Пасхой. Священники напоминают, что освящённую вербу принято хранить дома в течение всего года.