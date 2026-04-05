Нарушители правил оплаты парковок в Минске будут получать SMS

Отмечается, что процесс полностью автоматизирован.
С автовладельца, который не оплатил парковку или же сделал это несвоевременно или не в полном объеме, кроме стоимости парковки взимается плата в размере одной базовой величины.
В адрес владельца транспортного средства будет направлена претензия. В ней указывается место расположения парковки, время, за которое не произведена оплата, требуемая к оплате сумма и взыскиваемый платеж.
Если задолженность не будет оплачена, а автовладелец не откликается на претензию, в отношении неплательщика направляется исковое заявление в суд о принудительном взыскании оплаты. На виновника также возложат судебные расходы.
Ранее сообщалось, что для проведения контроля за оплатой парковой будет запущен специальный мобильный комплекс. Там, где это невозможно, контролировать парковки будут специалисты. Помимо того, прорабатывается вопрос камер видеонаблюдения с видеоаналитикой.
По данным ГУ «Парковки столицы» на февраль, платных парковочных мест в Минске чуть более 6 600, планируется обустроить еще более четырех тысяч.