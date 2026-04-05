В Калининградской области проведут бесплатные экскурсии в честь 80-летия региона. Мероприятия организуют с 6 по 12 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В рамках фестиваля проведут более десяти экскурсий. Местные жители и гости смогут пройтись с гидами по разным частям города и области и услышать рассказы о штурме Кёнигсберга и становлении региона. С полным списком экскурсий можно ознакомиться по ссылке.
Принять участие можно бесплатно. Для этого необходимо предварительно зарегистрировать на сайте регионального туринфоцентра.