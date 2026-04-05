Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области проведут бесплатные экскурсии в честь 80-летия региона

Мероприятия организуют с 6 по 12 апреля.

В Калининградской области проведут бесплатные экскурсии в честь 80-летия региона. Мероприятия организуют с 6 по 12 апреля. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В рамках фестиваля проведут более десяти экскурсий. Местные жители и гости смогут пройтись с гидами по разным частям города и области и услышать рассказы о штурме Кёнигсберга и становлении региона. С полным списком экскурсий можно ознакомиться по ссылке.

Принять участие можно бесплатно. Для этого необходимо предварительно зарегистрировать на сайте регионального туринфоцентра.