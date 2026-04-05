В Самаре начался городской марафон чистоты

Городской марафон чистоты стартовал 1 апреля в Самаре в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации городского округа.
В течение месяца в Самаре очистят свыше 23 млн кв. метров внутриквартальных и придомовых территорий, 12,7 млн кв. метров автомобильных дорог и элементов их обустройства, а также 5,7 млн кв. метров скверов, парков и бульваров. Кроме того, 18 и 25 апреля состоятся общегородские субботники. Предварительная регистрация стартует со следующей недели, это позволит просчитать количество необходимого инвентаря, перчаток и мешков для сбора мусора.
«С 1 апреля в уборочных работах планируем задействовать более пяти тысяч сотрудников коммунальных служб и 350 единиц коммунальной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, переоборудованные на летнее содержание, дорожные пылесосы, погрузчики и самосвалы. С 4 апреля в Самаре стартуют районные субботники, которые будут проходить на территории небольших общественных пространств — в скверах, вдоль водоемов и во дворах», — отметил глава Самары Иван Носков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.