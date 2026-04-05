В Самаре начался городской марафон чистоты

«С 1 апреля в уборочных работах планируем задействовать более пяти тысяч сотрудников коммунальных служб и 350 единиц коммунальной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, переоборудованные на летнее содержание, дорожные пылесосы, погрузчики и самосвалы. С 4 апреля в Самаре стартуют районные субботники, которые будут проходить на территории небольших общественных пространств — в скверах, вдоль водоемов и во дворах», — отметил глава Самары Иван Носков.