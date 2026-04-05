Повреждения Новогорьковской ТЭЦ после атаки БПЛА не мешают ее стабильной работе

Новогорьковская ТЭЦ продолжает функционировать после атаки БПЛА на Кстовский район — на объекте нет повреждений, мешающих стабильной работе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Напомним, в ночь на 5 апреля над промзоной Кстовского района Нижнего Новгорода сбили 30 украинских дронов. По слова губернатора, обломки упавших беспилотников повредили Новогорьковскую ТЭЦ, а также два объекта ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». На месте происшествия восстанавливают электроснабжение.
«После отключения электроэнергии на внешних электросетях на станции включено резервное оборудование», — отметили в правительстве региона.
В ближайшее время специалисты восстановят также параметры отопления и горячей воды.