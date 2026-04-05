Повреждения Новогорьковской ТЭЦ после атаки БПЛА не мешают ее стабильной работе

Специалисты восстановят параметры отопления и горячей воды.

Источник: Живем в Нижнем

Новогорьковская ТЭЦ продолжает функционировать после атаки БПЛА на Кстовский район — на объекте нет повреждений, мешающих стабильной работе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, в ночь на 5 апреля над промзоной Кстовского района Нижнего Новгорода сбили 30 украинских дронов. По слова губернатора, обломки упавших беспилотников повредили Новогорьковскую ТЭЦ, а также два объекта ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». На месте происшествия восстанавливают электроснабжение.

«После отключения электроэнергии на внешних электросетях на станции включено резервное оборудование», — отметили в правительстве региона.

В ближайшее время специалисты восстановят также параметры отопления и горячей воды.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше