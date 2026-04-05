Нижегородцы могут подать заявку на участие в премии в сфере управления персоналом в госсекторе «В кадре»

Правительство Москвы приглашает нижегородцев принять участие в премии в сфере управления персоналом в госсекторе «В кадре». В мероприятии могут принять участие органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и подведомственные им организации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Конкурс объединяет лучшие практики сферы управления персоналом со всей России. Участие позволит заявить о достижениях в области работы с кадрами, а также получить оценку ведущих экспертов и признание НR-сообщества.
Команды смогут представить свои проекты, которые позволяют находить и удерживать специалистов, способствуют благополучию сотрудников, мотивируют работать на благо жителей и обеспечивают важный вклад в развитие региона. Эксперты планируют оценивать пользу для людей и команд, а не затраченный бюджет или масштаб организации.
Для победителей предусмотрены денежные призы. Кроме того, в этом году в рамках конкурса будет расширен список специальных номинаций, что увеличивает шансы для команд обеспечить своим проектам широкую огласку в профессиональной среде.
Прием заявок на участие в премии начнется 8 апреля и продлится до 19 июля 2026 года. Участие бесплатное. Церемония награждения пройдет в октябре 2026 года в Москве.
Подробная информация и условия участия размещены на официальном сайте: vkadre.mos.ru/.