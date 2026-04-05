Врачи прооперировали пострадавшую при атаке на Таганрог женщину

Губернатор рассказал о состоянии раненых после атаки беспилотников на Таганрог.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор области Юрий Слюсарь сообщил, что врачи прооперировали пострадавшую при атаке на Таганрог женщину. Об этом он написал в социальных сетях после выездного заседания оперативного штаба.

— Операция прошла успешно. По оценкам медиков, сейчас состояние пациентки стабильное. Она продолжает лечение в областном ожоговом центре, — рассказал глава региона.

Кроме того, в больницах остаются еще четверо человек, получивших травмы в ночь на субботу. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, за прошедшую неделю приморский город дважды пережил массированные воздушные удары. Из-за падения обломков беспилотника начался пожар, в котором местная жительница получила сильные ожоги.

