Порывы ветра до 17 м/с и температурные качели обещают воронежцам в ближайшие дни

Воронежскую область накрывает циклон, будет ветрено и дождливо.

В ближайшие дни погода в Воронежской области испортится из-за пришедшего циклона. Нас ждут постоянные скачки температуры, дожди и сильный ветер. Хотя солнце иногда будет выглядывать из-за облаков, одеваться стоит теплее из-за резких порывов ветра, которые будут достигать 17 метров в секунду. Об этом сказано в ежедневном бюллетене погоды регионального гидрометцентра.

В воскресенье и понедельник, 5 и 6 апреля, будет теплее всего: днем воздух прогреется до +12…+17 градусов. Однако радость от тепла подпортят небольшие дожди. В ночь на понедельник возможны даже легкие заморозки до −1 градуса. Основным фактором риска станет западный и юго-западный ветер, скорость которого при порывах будет достигать 15−17 м/с.

Во вторник, 7 апреля, погода окончательно станет пасмурной. Плотная облачность закроет небо над всем регионом, а ночные дожди станут более интенсивными. В дневные часы вторника температура в Воронеже не поднимется выше +11…+13°, а по области — до +8…+13°С. Ветер сохранит западное направление со скоростью до 14 м/с.