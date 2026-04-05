Детский омбудсмен сообщила, что двоечников не оставят на второй год

Образовательное учреждение не вправе оставить двоечников на второй год или отчислить их, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В случае получения «двойки» по промежуточной аттестации в 5−8 или 10 классах, последствий катастрофического характера не будет, об этом в преддверии окончания учебного года сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.
По ее словам, термин «остаться на второй год» является устаревшим, ранее широко употреблявшимся в советское время. Современное законодательство об образовании оперирует понятием «повторное обучение».
Если ученик завершает учебный год с неудовлетворительными оценками, это не всегда означает автоматическое повторное обучение.
Школа имеет право условно перевести такого ученика в следующий класс, предоставив возможность пересдать предмет. При повторном неудовлетворительном результате, с согласия родителей, может быть предложено повторное обучение или направление на психолого-медико-педагогическую комиссию для разработки адаптированной образовательной программы.
Важно, что школа не должна оставлять семью один на один с проблемой. Для ученика организуются дополнительные занятия и консультации.
Отчисление из школы за неуспеваемость также недопустимо. Образовательное учреждение обязано создать условия для завершения обучения и успешной аттестации. В то же время, родители несут личную ответственность за образовательные результаты своего ребенка.
Ситуация иная при неудовлетворительной итоговой аттестации в 9 или 11 классах. Получение «двойки» по выпускным экзаменам, согласно статье 58 закона «Об образовании в Российской Федерации», действительно может стать основанием для оставления на второй год.
Однако и в этом случае ребенку предоставляется вторая попытка исправить оценку. Если это не приводит к желаемому результату, возможно повторное обучение или переход на семейную форму образования, при поддержке школы в составлении индивидуального образовательного маршрута.