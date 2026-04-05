В Хабаровском крае назвали имена выдающихся геологов.

В Хабаровском крае в связи с профессиональным праздником отметили лучших представителей геологической отрасли, сообщает Официальный канал губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина.
Специалисты, посвятившие жизнь изучению недр и поиску полезных ископаемых, получили поздравления за вклад в развитие горной промышленности. Подробнее «Комсомольская правда — Хабаровск».
Среди выдающихся работников отрасли — обладатель звания «Первооткрыватель месторождения» Андрей Мотовилов. Он проводил изыскания в различных точках мира, однако его ключевое открытие — богатое месторождение «Зона Марина» — находится в 150 километрах от Охотска. Своим опытом делится и Иван Олейник, который связывает будущее Дальнего Востока с эффективной работой горнодобывающего комплекса.
Значительных результатов в поиске золотых запасов в Аяно-Майском районе добился исследователь Геннадий Архипов, на счету которого более десяти открытых месторождений. Также в отрасли продолжают работать опытные кадры, такие как Марина Агишева, начавшая трудовой путь после экспедиции на БАМ. Сегодня в Хабаровском крае ведется планомерная работа по привлечению молодых специалистов, которым предстоит продолжить изучение ресурсной базы региона.
