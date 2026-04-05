В Сочи испытали видеофиксацию нарушений на контейнерных площадках

Систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений на контейнерных площадках протестировали в Сочи. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в городском агентстве инноваций и коммуникаций.
«Сейчас формируется адресный перечень мест установки камер — они появятся там, где систематически фиксируются нарушения и где это технически возможно. Система будет автоматически распознавать автомобили, блокирующие подъезд к площадке, парковку на газонах, а также факты привоза и оставления мусора вне контейнеров. Камеры смогут считывать номера автомобилей с точностью не менее 95 процентов и работать будут круглосуточно», — подчеркнула и. о. директора департамента городского хозяйства администрации Сочи Алена Гонтаренко.
Кроме того, во всех внутригородских районах Сочи заключены дополнительные соглашения и договоры на ликвидацию несанкционированных свалок. Например, в Лазаревском районе подрядчики приступили к выполнению работ в феврале. Всего в Сочи уже расставлено 668 новых контейнеров для отходов, готовится закупка еще 500 баков. Региональный оператор дополнительно закупил 440 контейнерных баков, их планируется расставить до конца месяца.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.