В Волгограде предприниматели узнали о развитии бизнеса на маркетплейсах

Семинар для предпринимателей «Как укрепить и расширить бизнес на Wildberries» состоялся 2 апреля в Волгограде в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в центре «Мой бизнес» Волгоградской области.
Участниками мероприятия стали продавцы, уже имеющие опыт работы на маркетплейсе. Экспертом выступил спикер центра развития и поддержки бизнеса PRO WB, RWB Павел Галев и спикер команды «Доставка силами продавца» Руслан Ахмедов. Они рассказали о новых проектах и площадках, которые позволяют зарабатывать больше.
Также эксперты поделились знаниями о том, как не только продавать товары, но и создавать авторский контент, доставлять заказы, открывать собственные пункты выдачи. Кроме того, они раскрыли пять золотых правил опытного продавца маркетплейса, помогающих улучшить показатели и увеличить продажи. Они заключаются в глубоком знании продукта, активном слушании, презентации выгод, работе с возражениями и построении доверия. Слушатели получили новые знания, приобрели полезные навыки и узнали о новых вариантах работы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.