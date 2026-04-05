В Волгограде предприниматели узнали о развитии бизнеса на маркетплейсах

Также эксперты поделились знаниями о том, как не только продавать товары, но и создавать авторский контент, доставлять заказы, открывать собственные пункты выдачи. Кроме того, они раскрыли пять золотых правил опытного продавца маркетплейса, помогающих улучшить показатели и увеличить продажи. Они заключаются в глубоком знании продукта, активном слушании, презентации выгод, работе с возражениями и построении доверия. Слушатели получили новые знания, приобрели полезные навыки и узнали о новых вариантах работы.