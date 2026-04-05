В центрах московского долголетия начались игры проекта «Перезвони сам»

Интерактивные игры проекта «Перезвони сам» стартовали в центра долголетия в Москве. Такие мероприятия отвечают задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Цикл мероприятий, который рассчитан до июня, разработан специально для жителей старшего поколения. В формате командной игры участники научатся распознавать уловки злоумышленников в реальной жизни и в интернете. Им предстоит пройти четыре детективных раунда, каждый из которых направлен на отработку конкретных навыков безопасности.
В раунде «Телефонная рулетка» москвичи научатся отличать голос мошенника от голоса близкого человека по интонациям, эмоциональному фону и речевым оборотам. В ходе раунда «Создание фоторобота мошенника» нужно будет вместе с командой собрать психологический портрет современного афериста, а в раунде «Интернет-дозор» гости узнают, как вычислить фейковый сайт, найти улики и ошибки на скриншотах, чтобы не попасться на удочку кибермошенников. Также представители МВД и специалисты проекта разберут задания и ответят на вопросы участников.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.