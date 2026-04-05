Красноярцам рассказали, как продлить жизнь: советы врача

В Красноярском Центре общественного здоровья и медицинской профилактики прошла лекция о том, как сохранить здоровье и активность в зрелом возрасте. Рекомендации представила врач Лариса Кононова. По её словам, основа долголетия — это образ жизни. Важную роль играет питание: рацион должен включать овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и полезные жиры, при этом стоит ограничить сахар, соль и переработанные продукты. Не менее значима физическая активность, даже простые ежедневные прогулки или плавание помогают поддерживать здоровье. Отдельное внимание специалист уделила ментальному состоянию. Стресс и негативные эмоции ускоряют старение, поэтому важно находить время для отдыха, хобби и общения с близкими. Также ключевым фактором остаётся профилактика. Регулярные медицинские обследования позволяют вовремя выявлять заболевания. Врач рекомендовала следить за уровнем давления, сахара и холестерина. Медики отмечают, что система активного долголетия включает в себя полноценный сон, отказ от вредных привычек, контроль хронических факторов риска, физическую активность и социальную вовлечённость.