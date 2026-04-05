В Челябинской области пройдет студенческая экспедиция на озеро Зюраткуль

Студенческая экспедиция «Цифровая трансформация “Зюраткуль”» состоится в Челябинской области в ходе программы «Открываем Россию заново». Такие мероприятия отвечают задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
«Студенты, которые едут в экспедиции, становятся не просто наблюдателями, а хранителями культурного кода, проводниками идеи, что единство нельзя соединить административными границами, его создают люди. И сегодня особенно ценно, что участники программы исследуют нашу землю, бережно связывают ее прошлое с будущим, строя мосты между регионами, культурами и поколениями», — отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Экспедиция, организатором которой выступит Московский государственный университет геодезии и картографии, займется сбором данных и анализом батиметрических, гидрофизических, гидрохимических показателей озера Зюраткуль в геоинформационной системе «Зюраткуль». Это необходимо для подготовки научно-исследовательских материалов и обоснования зарыбления водных объектов на примере этого озера. Также студенты создадут прототип мобильного приложения «ТРОПЫ ООПТ.РФ» и сделают цифровую верификацию туристических маршрутов на примере Национального парка «Зюраткуль».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.