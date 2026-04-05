Башкирские студенты запустили цикл видеорепортажей из вузов

Цикл видеорепортажей из вузов о профессиях будущего запустили участники студенческого медиацентра «Айда Медиа» в Республике Башкортостан по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве просвещения региона.
Проект охватит все ведущие вузы региона. Репортажи создаются в учебных аудиториях, мастерских и лабораториях, где студенты получают профессию и пробуют себя в деле. Монтаж роликов идет в студии Межвузовского студенческого кампуса. Там же участники проекта параллельно проводят мастер-классы для начинающих фотографов, видеографов и журналистов.
Увидеть материалы можно еженедельно в программе «Салям» на телеканале БСТ. Вместе с авторами зрители погружаются в насыщенную студенческую жизнь, где знания из аудитории сразу находят применение в практике.
Главными героями проекта стали сами студенты. Именно они рассказывают о будущих профессиях без формальностей и стереотипов, через личный опыт, реальные задачи и собственную мотивацию.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.