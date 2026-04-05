Воронежцев предупредили о новой схеме мошенничества в преддверии Пасхи

В преддверии празднования Пасхи мошенники начали использовать новую схему обмана россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы Народного фронта «Мошеловка».
Аферисты открывают поддельные благотворительные сборы «на храм», а также совершают звонки, представляясь настоятелями храмов. Они просят пожертвовать деньги якобы на приобретение наборов для освящения или доставку Благодатного огня.
Отмечается, что целевой группой мошенников становятся верующие, пенсионеры и социально незащищенные категории граждан.