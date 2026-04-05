ГАИ провела рейды на территории Уфы: задержаны пять опасных нарушителей

ГАИ Уфы во время рейда задержала пять пьяных водителей.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Госавтоинспекции Уфы провели очередной рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Инспекторы, как сообщает пресс-служба ведомства, остановили и проверили более 200 автомобилей.

Пятеро водителей были задержаны за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Всего по итогам проверки составлено свыше 70 административных протоколов за различные нарушения ПДД.

ГАИ обратилась к жителям и гостям столицы Башкирии с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если вы стали свидетелем подобного нарушения, можно сообщить о нем на горячую линию МВД республики 8 (347) 279−32−92, а также через Telegram-бот @GIBDDRB_02bot.