ГАИ провела рейды на территории Уфы: задержаны пять опасных нарушителей

Сотрудники Госавтоинспекции Уфы провели очередной рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Инспекторы, как сообщает пресс-служба ведомства, остановили и проверили более 200 автомобилей.
Пятеро водителей были задержаны за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Всего по итогам проверки составлено свыше 70 административных протоколов за различные нарушения ПДД.
ГАИ обратилась к жителям и гостям столицы Башкирии с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если вы стали свидетелем подобного нарушения, можно сообщить о нем на горячую линию МВД республики