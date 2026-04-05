В центре Красноярска на берегу Качи появится высотка с небюджетным жильем

Администрация краевого центра выдала разрешение на строительство.

Источник: Комсомольская правда

В историческом центре Красноярска на берегу Качи появится высотка с небюджетным жильем. Разрешение на освоение территории на пересечении улиц Лебедевой, Вейнбаума и Коммунистической выдала администрация города. Займется строительством компания «Красноярскстрой».

Напомним, что о застройке территории говорят давно. Сам собой факт разумеющийся: площадь большая, у подножия Покровской горы, центр города. И при этом здесь осталось мало пригодного частного жилья. Сплошь заросшие по окна в землю заброшки. Нужно только договориться с собственниками, если есть.

Если изначально проект предусматривал две высотки на 18 и 25 этажей, в нынешнем варианте принят к реализации один дом на 13 этажей, в нем 95 квартир с увеличенной площадью. Следовательно, коммерческая стоимость жилья будет довольно высокой. Согласно проектной декларации, сдать высотку в эксплуатацию застройщик должен весной 2031 года.

