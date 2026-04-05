Нижегородская «Скорая демографическая помощь» помогла предотвратить 600 абортов

Проект был запущен в 2025 году для достижения демографической устойчивости.

Источник: Живем в Нижнем

В 2025 году благодаря доабортному консультированию в рамках «Скорой демографической помощи» в Нижегородской области сохранили более 600 жизней. Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин.

Проект был запущен в 2025 году для достижения демографической устойчивости. Беременным нижегородкам оказывают социальную, психологическую и юридическую помощь. А с женщинами, которые хотят прервать беременность, проводят доабортное консультированию. Благодаря этой мере в прошлом году удалось сохранить более 600 жизней.

Губернатор рассказал историю женщины, которая забеременела двойней. Нижегородка вместе с мужем уже воспитывали пятерых детей — старшие не обрадовались новости о пополнении семейства. Помощь женщине оказали специалисты Института демографического развития. Они провели сессии с супружеской парой и их детьми для улучшения отношений, подготовили женщину к родам и обеспечили семью няней.

«Сегодня супруги — счастливые родители 6 дочек и сына», — отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора, в каждой семье происходят различные ситуации, поэтому при оказании помощи нужен адресный подход. Нижегородский проект позволяет обеспечить обратившихся комфортными условиями для воспитания детей.

Ранее мы писали, что число абортов в регионе за 10 лет сократилось в пять раз.