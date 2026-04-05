Спасатели провели рейды на водоемах Новосибирска

В Новосибирске спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) провели двухдневные профилактические рейды на городских водоемах. Об этом сообщается в официальном посте ведомства.
Специалисты проверили места, где люди традиционно выходят на лед. В список вошли Европейский берег (гряда островов), Новосибирское водохранилище до границы с Бердском, участок от Золотого берега до острова Тань-Вань, Аванпорт, Матвеевка на реке Обь, котлованы Юго-Западный и Горский, Лесоперевалка, затон Яринский, Заельцовский парк и река Иня.
В МАСС отметили, что рыбаки отнеслись к спасателям доброжелательно: не проявляли агрессии, охотно беседовали и прислушивались к рекомендациям. В ведомстве поблагодарили любителей подлёдного лова за понимание.
Спасатели напоминают: выход на лед всегда опасен. Даже если толщина покрова кажется достаточной, лед может быть мутным, иметь трещины, проталины или участки со снежицей (рыхлый снег на льду). Всё это повышает риск провала под воду. Жителей просят соблюдать осторожность и не выходить на лёд без необходимости.