Спасатели провели рейды на водоемах Новосибирска

Спасатели напоминают: выход на лед всегда опасен. Даже если толщина покрова кажется достаточной, лед может быть мутным, иметь трещины, проталины или участки со снежицей (рыхлый снег на льду). Всё это повышает риск провала под воду. Жителей просят соблюдать осторожность и не выходить на лёд без необходимости.