Нефтяное пятно нашли на берегу Финского залива под Кингисеппом

В Ленинградской области провели мониторинг береговой линии Финского залива. Проверку организовали по поручению губернатора Александра Дрозденко, сообщила пресс-служба Эконадзора Ленобласти.
Утром 5 апреля специалисты комитета экологического надзора нашли локальное скопление нефтепродуктов. Пятно обнаружили на берегу в районе деревни Логи Кингисеппского района. Место находится далеко от Сосновоборского городского округа.
— Сейчас загрязнение уже локализовали — его расширение прекратили. Угрозы для соседних территорий нет, — отметили в Комитете.
В ближайшее время власти заключат договор со специализированной организацией, у которой есть свой флот. Она займется оперативным устранением возможных экологических проблем в будущем. Губернатор выделил деньги на эти работы из резервного фонда. Сейчас принимаются меры по ликвидации загрязнения.