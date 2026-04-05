Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нефтяное пятно нашли на берегу Финского залива под Кингисеппом

Загрязнение уже локализовали.

Источник: t.me/ecology47

В Ленинградской области провели мониторинг береговой линии Финского залива. Проверку организовали по поручению губернатора Александра Дрозденко, сообщила пресс-служба Эконадзора Ленобласти.

Утром 5 апреля специалисты комитета экологического надзора нашли локальное скопление нефтепродуктов. Пятно обнаружили на берегу в районе деревни Логи Кингисеппского района. Место находится далеко от Сосновоборского городского округа.

— Сейчас загрязнение уже локализовали — его расширение прекратили. Угрозы для соседних территорий нет, — отметили в Комитете.

В ближайшее время власти заключат договор со специализированной организацией, у которой есть свой флот. Она займется оперативным устранением возможных экологических проблем в будущем. Губернатор выделил деньги на эти работы из резервного фонда. Сейчас принимаются меры по ликвидации загрязнения.

Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
