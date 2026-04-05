В Якутии развивают медицинский туризм для иностранцев

В 2025 году в медицинских учреждениях Якутии помощь оказали 4 744 иностранным гражданам. Общая стоимость услуг превысила 56 млн рублей, пишет «КП — Якутия» со ссылкой на Агентство по развитию туризма региона.
Чаще всего пациентами становились выходцы из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Иностранцы обращались по 25 медицинским направлениям. Наибольшей популярностью пользовались акушерство и гинекология, офтальмология и терапия. Почти все случаи лечения проходили в амбулаторном режиме.
Руководитель агентства Александр Ермолаев отметил, что республика привлекает пациентов квалифицированными кадрами и современным оборудованием. Задача властей — повысить доступность местной медицины для жителей других стран и расширить информацию о ней.
В проекте заняты семь медицинских организаций Якутии. Развитие медицинского туризма идет в рамках нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Туризм и гостеприимство». Согласно стратегии развития туризма до 2030 года, республика намерена принимать до 750 тысяч путешественников ежегодно, а долю туристической отрасли в валовом региональном продукте планируют довести до 5%.
Фото на главной: freepik.com.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.