В Якутии развивают медицинский туризм для иностранцев

В проекте заняты семь медицинских организаций Якутии. Развитие медицинского туризма идет в рамках нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Туризм и гостеприимство». Согласно стратегии развития туризма до 2030 года, республика намерена принимать до 750 тысяч путешественников ежегодно, а долю туристической отрасли в валовом региональном продукте планируют довести до 5%.