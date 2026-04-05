Ричмонд
+12°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове на реке Дон обнаружили маслянистое пятно

В Ростове возле жилового комплекса река покрылась пленкой из нефтепродуктов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на реке Дон обнаружили маслянистое пятно. Об этом рассказали в региональном министерстве природы после мониторинга социальных сетей.

Местные жители массово жаловались в интернете на странное загрязнение. Очевидцы сообщали, что прямо в центре города, возле жилого комплекса, по воде расплылась пленка с резким запахом нефтепродуктов.

— Река подлежит федеральному государственному экологическому контролю. Наши диспетчеры уже оперативно передали всю информацию в дежурную службу Росприроднадзора, — пояснили чиновники.

Теперь специалистам надзорного управления предстоит выехать на место, взять пробы воды и установить точный источник загрязнения.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь поручил активнее спасать водоем вместе с экспертами, а также продолжить начатую расчистку реки Темерник.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

