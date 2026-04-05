В Ростове на реке Дон обнаружили маслянистое пятно. Об этом рассказали в региональном министерстве природы после мониторинга социальных сетей.
Местные жители массово жаловались в интернете на странное загрязнение. Очевидцы сообщали, что прямо в центре города, возле жилого комплекса, по воде расплылась пленка с резким запахом нефтепродуктов.
— Река подлежит федеральному государственному экологическому контролю. Наши диспетчеры уже оперативно передали всю информацию в дежурную службу Росприроднадзора, — пояснили чиновники.
Теперь специалистам надзорного управления предстоит выехать на место, взять пробы воды и установить точный источник загрязнения.
Ранее губернатор Юрий Слюсарь поручил активнее спасать водоем вместе с экспертами, а также продолжить начатую расчистку реки Темерник.
