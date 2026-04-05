Свердловская ГИБДД призвала водителей перенести замену зимних шин

В ГИБДД подчеркнули, что в Свердловской области целесообразно использовать зимнюю резину до момента устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха выше отметки +5°. «Как правило, это происходит не ранее второй декады апреля, а иногда и позднее», — отметили в ведомстве.
В Госавтоинспекции добавил, что отрицательные температуры ночью приводят к образованию тонкого слоя льда, что создает риски для мотоциклистов даже в светлое время суток. «Мокрое дорожное покрытие в сочетании с околонулевой температурой воздуха представляет повышенную опасность: сцепление колес с дорогой минимально, риск заноса и последующего падения на поворотах многократно возрастает», — сообщили в ГИБДД.
Ранее Уральский гидрометцентр сообщал, что резкое ухудшение погоды в Свердловской области произойдет в понедельник из-за циклона, который подойдет к региону и вызовет осадки в виде дождя, мокрого снега и похолодание. По данным синоптиков, в среднем температура за сутки составит +5°…+7°, на крайнем севере — +1°…+4°.