Свердловская ГИБДД призвала водителей перенести замену зимних шин

В Свердловской области водителям необходимо отложить замену зимних шин и отказаться от управления мотоциклами до наступления устойчивых положительных температур в ночное время и полного таяния льда на дорогах, сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД по региону. В ведомстве пояснили, что на Среднем Урале несколько недель удерживалась теплая погода, однако в ближайшие дни она резко ухудшится. «Ожидается понижение температуры воздуха в ночное время до отрицательных значений, а также образование мокрого снега на дорожном покрытии», — добавили в Госавтоинспекции.

Источник: Коммерсантъ

В ГИБДД подчеркнули, что в Свердловской области целесообразно использовать зимнюю резину до момента устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха выше отметки +5°. «Как правило, это происходит не ранее второй декады апреля, а иногда и позднее», — отметили в ведомстве.

В Госавтоинспекции добавил, что отрицательные температуры ночью приводят к образованию тонкого слоя льда, что создает риски для мотоциклистов даже в светлое время суток. «Мокрое дорожное покрытие в сочетании с околонулевой температурой воздуха представляет повышенную опасность: сцепление колес с дорогой минимально, риск заноса и последующего падения на поворотах многократно возрастает», — сообщили в ГИБДД.

Ранее Уральский гидрометцентр сообщал, что резкое ухудшение погоды в Свердловской области произойдет в понедельник из-за циклона, который подойдет к региону и вызовет осадки в виде дождя, мокрого снега и похолодание. По данным синоптиков, в среднем температура за сутки составит +5°…+7°, на крайнем севере — +1°…+4°.