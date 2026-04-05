Свердловская ГИБДД призвала водителей перенести замену зимних шин

В Свердловской области водителям необходимо отложить замену зимних шин и отказаться от управления мотоциклами до наступления устойчивых положительных температур в ночное время и полного таяния льда на дорогах, сообщили в пресс-службе ГУ ГИБДД по региону. В ведомстве пояснили, что на Среднем Урале несколько недель удерживалась теплая погода, однако в ближайшие дни она резко ухудшится. «Ожидается понижение температуры воздуха в ночное время до отрицательных значений, а также образование мокрого снега на дорожном покрытии», — добавили в Госавтоинспекции.