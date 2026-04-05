Во Владивостоке перекроют движение из-за крестного хода 12 апреля

Шествие начнётся в 14:00 от Покровского собора и завершится у Спасо-Преображенского.

Источник: Аргументы и факты

В воскресенье, 12 апреля, в центре Владивостока пройдут праздничные пасхальные мероприятия. В программе — крестный ход, освящение яиц и концерт. В связи с этим с 14:00 до 16:00 будет временно ограничено движение транспорта на улице Светланской и Океанском проспекте.

Пасхальное шествие стартует в 14:00 от Покровского кафедрального собора. Верующие пройдут по центральным улицам города до Спасо-Преображенского собора, где состоится праздничная служба и освящение куличей и яиц. После богослужения на главной площади города запланированы угощения и выступления творческих коллективов.

В мэрии предупредили, что на время проведения крестного хода с 14:00 до 16:00 будет перекрыто движение на участках Светланской улицы и Океанского проспекта. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты и пользоваться соседними улицами — Адмирала Фокина, Пушкинской, Семёновской и другими.

Общественный транспорт в этот период может следовать по изменённым схемам. Городские власти призывают водителей быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и указания регулировщиков.

После завершения шествия движение будет восстановлено в полном объёме. Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности воздержаться от поездок в центр на личном автотранспорте.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше