Во Владивостоке перекроют движение из-за крестного хода 12 апреля

В воскресенье, 12 апреля, в центре Владивостока пройдут праздничные пасхальные мероприятия. В программе — крестный ход, освящение яиц и концерт. В связи с этим с 14:00 до 16:00 будет временно ограничено движение транспорта на улице Светланской и Океанском проспекте.
Пасхальное шествие стартует в 14:00 от Покровского кафедрального собора. Верующие пройдут по центральным улицам города до Спасо-Преображенского собора, где состоится праздничная служба и освящение куличей и яиц. После богослужения на главной площади города запланированы угощения и выступления творческих коллективов.
В мэрии предупредили, что на время проведения крестного хода с 14:00 до 16:00 будет перекрыто движение на участках Светланской улицы и Океанского проспекта. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты и пользоваться соседними улицами — Адмирала Фокина, Пушкинской, Семёновской и другими.
Общественный транспорт в этот период может следовать по изменённым схемам. Городские власти призывают водителей быть внимательными, соблюдать требования временных дорожных знаков и указания регулировщиков.
После завершения шествия движение будет восстановлено в полном объёме. Жителей и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности воздержаться от поездок в центр на личном автотранспорте.