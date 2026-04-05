В микрорайоне Солнечный в Магадане открывается база для прыжков с трамплина

В Магадане 11 апреля состоится официальное открытие нового трамплинного комплекса «Полет». Объект ориентирован на развитие прыжков на лыжах с трамплина среди профессиональных спортсменов и любителей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
Как сообщает пресс-служба правительства Магаданской области, техническое оснащение базы включает три трамплина длиной 15, 30 и 60 метров. Спортивное сооружение занимает площадь полторы тысячи квадратных метров. На объекте предусмотрены все необходимые условия для организации тренировочного и соревновательного процессов: оборудованы судейская вышка, трибуны для болельщиков, раздевалки и административный блок.
В день открытия на базе пройдут показательные выступления «Ночные прыжки». Кроме профильных трамплинов, комплекс оснащен универсальными зонами: полем для футбола и площадкой для воркаута. Ожидается, что запуск объекта позволит расширить возможности для подготовки лыжников в регионе.
