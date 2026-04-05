Полмиллиона сбережений родителей отдала мошенникам нижегородская школьница

Школьница из Приокского района Нижнего Новгорода отдала мошенникам 540 тысяч рублей родительских сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
С 16-летней нижегородкой связался человек, который выдал себя за сотрудника правоохранительных органов. Он убедил школьницу, что необходимо задекларировать сбережения, которые есть в доме.
«Курьеру» несовершеннолетняя передала пакет с иностранной валютой. В пакете находились 2000 долларов, 3500 евро, 5000 юаней — всего 540 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают, что сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают по телефону конфиденциальную информацию и не требуют проведения финансовых операций.