В Сербии рядом с газопроводом в Венгрию нашли бомбу

Взрывчатку разместили у магистрали, по которой идёт российский газ.

Источник: Клопс.ru

В Сербии рядом с магистральным газопроводом в Венгрию, по которому поступает российский газ, нашли взрывчатку большой разрушительной мощности. Об этом, ссылаясь на соцсети президента страны Александра Вучича, пишет РИА Новости в воскресенье, 5 апреля.

«Я только что закончил телефонный разговор с [венгерским] премьером Виктором Орбаном, которого ознакомил с первыми результатами расследования наших военно-полицейских органов в связи с угрозами критической газовой инфраструктуре, которая связывает Сербию и Венгрию. Наши подразделения нашли взрывчатку большой разрушительной мощи и детонаторы», — написал глава республики.

Бомбу нашли в автономном крае Воеводина на севере Сербии. По данным местных СМИ, опасный груз лежал в двух больших рюкзаках.

Из-за остановки поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» Словакия заблокировала кредит, выделенный Евросоюзом для Украины.

