Короткое замыкание в моноколесе привело к пожару в воронежской десятиэтажке

Возгорание произошло в доме на улице Екатерины Зеленко в областном центре.

Источник: АиФ Воронеж

Пожар произошёл в десятиэтажном доме на улице Екатерины Зеленко в Воронеже в субботу, 4 апреля. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сигнал о возгорании в однокомнатной квартире на шестом этаже поступил спасателям в 18:17. Огонь уничтожил моноколесо, которое находилось на кухне. Также он повредил мебель и бытовую технику.

Ликвидировать пожар удалось в 19:08 силами 13 человек и четырёх единиц техники.

По данным МЧС, предварительная причина пожара — короткое замыкание в моноколесе.